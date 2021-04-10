حفر الباطن 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع غرفة حفر الباطن مُمثلة بلجنة سيدات الأعمال، استعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تكفل اللجنة بغسيل وتعقيم أكثر من 10 آلاف متر مربع لجوامع ومساجد حفر الباطن، ضمن الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي بيوت الله.وأوضحت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة حفر الباطن ردنية الشمري أن المبادرة استهدفت 10 آلاف متر مربع من السجاد وتنظيف وتعقيم مداخل وبوابات وساحات المساجد والجوامع وتعطيرها .// انتهى //19:31ت م0118