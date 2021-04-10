الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واساختتمت اليوم على ملاعب التنس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن منافسات البطولة التصنيفية الثانية للسيدات لجميع الدرجات بمشاركة 97 لاعبة حيث جاءت النتائج كما يلي :"مسابقة فئه 14 سنة"المركز الأول لينا العبداللطيفالمركز الثاني سارة البركاتيالمركز الثالث ريم الصحافالمركز الرابع منى عبدالله"مسابقة فئه 18 سنة"المركز الأول داليا محمودالمركز الثاني دانا عبداللطيفالمركز الثالث سمو الأميرة سارة بنت فهدالمركز الرابع رنا الشريف"مسابقة فئة السيدات"المركز الأول يارا الحقبانيالمركز الثاني رغد قاريالمركز الثالث منى البليهدالمركز الرابع سارة آل الشيخوقد توج الفائزين الحكم العام للبطولة شريفة محمد ومساعد الحكم العام ريما بن عيدان.// انتهى //19:48ت م0120