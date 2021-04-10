رياضي / اختتام منافسات البطولة التصنيفية الثانية لتنس السيدات
السبت 1442/8/28 هـ الموافق 2021/04/10 م واس
الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس
اختتمت اليوم على ملاعب التنس بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن منافسات البطولة التصنيفية الثانية للسيدات لجميع الدرجات بمشاركة 97 لاعبة حيث جاءت النتائج كما يلي :
"مسابقة فئه 14 سنة"
المركز الأول لينا العبداللطيف
المركز الثاني سارة البركاتي
المركز الثالث ريم الصحاف
المركز الرابع منى عبدالله
"مسابقة فئه 18 سنة"
المركز الأول داليا محمود
المركز الثاني دانا عبداللطيف
المركز الثالث سمو الأميرة سارة بنت فهد
المركز الرابع رنا الشريف
"مسابقة فئة السيدات"
المركز الأول يارا الحقباني
المركز الثاني رغد قاري
المركز الثالث منى البليهد
المركز الرابع سارة آل الشيخ
وقد توج الفائزين الحكم العام للبطولة شريفة محمد ومساعد الحكم العام ريما بن عيدان.
// انتهى //
19:48ت م
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