الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واستوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالله كبوها فريق الاتحاد بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.وجاءت مراسم التتويج عقب مباراة الفريق أمام فريق القادسية التي جرت اليوم، على ملعب الأخير في الخبر وحسمها الاتحاد بالفوز 2-0 لحساب الجولة الـ 18 والأخيرة.وكان الاتحاد حسم رسميًا لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على الهلال الوصيف بهدف نظيف.// انتهى //20:38ت م0123