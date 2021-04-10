ظهران الجنوب 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها لإجراء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، لأكثر من تسعة عشر ألف طالب وطالبة بجميع القطاعات التعليمية التابعة للمحافظة، لأداء اختباراتهم "عن بُعد".وأشار مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي إلى استكمال مراجعة مهارات الطلاب للصفين الأول والثاني الابتدائي فيما تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني لبقية صفوف المرحلة الابتدائية يوم الثلاثاء 1/ 9/ 1442 هـ الموافق 13/ 4/ 2021، وستكون بداية اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والثانوية يوم الأحد 6 / 9 /1442الموافق 18/ 4/ 2021.وأفاد أن إدارة التعليم أتمت جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير أعمال الاختبارات بيسر وسهولة، إلى جانب إعداد خطة إشرافية تتضمن زيارات ميدانية للمشرفين والمشرفات للوقوف على الاستعداد في جميع مدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها، ومتابعة سير الاختبارات عن بُعد عبر منصة مدرستي، ورفع تقارير يومية عن سير العمل في أثناء الاختبارات وحل الإشكاليات الميدانية والتقنية التي قد تحدث.ووجّه " العلكمي " قادة وقائدات المدارس بضرورة الحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات وتوزيع المهام والمسؤوليات، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة، مؤكداً على دور الأسرة في تهيئة الأجواء التربوية المناسبة لأبنائهم وبناتهم لأداء الاختبارات، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أدائها بيسر وهدوء؛ لتتحقق الأهداف المنشودة " بإذن الله ".//انتهى//20:47ت م0125