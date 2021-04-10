الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واساختتمت اليوم، مباريات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات وذلك بإقامة 7 مباريات .وواصل الاتفاق تصدره المجموعة الأولى بعد فوزه على مستضيفه الريان بنتيجة 8-4 ليرفع رصيده النقطي إلى 33 نقطة فيما تجمد رصيد الريان عند 17 نقطة بالمركز الرابع، فيما انتهى لقاء حراء والفاو بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، بينما فاز العلمين على الجزيرة بنتيجة 5-4.وفي المجموعة الثانية انتصر القادسية على الثقبة بنتيجة 6-2 رافعًا رصيده النقطي إلى 30 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تغلب العرض على رضوى 11-3، فيما فاز منيف على طويق 7-3، وانتهى لقاء النهضة والوحدة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منها.هذا وقد تقرر تأجيل مواجهة مصده والعلا إلى وقت لاحق بسبب ظروف الطيران.// انتهى //20:49ت م0126