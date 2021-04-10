الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسحقق لاعب اسكواش نادي الوحدة سالم المولد لقب بطولة المملكة للنخبة تحت 17 عاماً التي اختتمت اليوم على ملاعب نادي الرياض وأقيمت على مدار ٣ أيام .وسلّم المدير التنفيذي لإتحاد الإسكواش خالد السعد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للمولد، وحل لاعب اسكواش نادي حراء منصور المولد في المركز الثاني وتسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية، وجاء ثالثاً لاعب الهلال خالد أبو رقه وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، ورابعاً زميله عبدالمجيد المالكي وتسلم مكافأة مالية.// انتهى //20:55ت م0127