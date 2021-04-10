القاهرة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسفاز فريق الزمالك لكرة القدم على نظيره تونجيث السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدفٍ واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.ورغم الفوز ودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل فريق الترجي التونسي مع نظيره مولودية الجزائر بهدف لكل منهما، ليحتل الترجي قمة المجموعة بـ 11 نقطة، وفي المركز الثاني المولودية بـ 9 نقاط، ثم الزمالك بـ 8 نقاط، يليه تونجيث بـ 4 نقاط.// انتهى //21:50ت م0130