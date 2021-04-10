الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واستمكّن الشباب من الفوز على مضيفه الباطن برباعية لهدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وافتتح الشباب أهدافه في الدقيقة 7 عن طريق الأرجنتيني بانيغا، وفي الدقيقة 27 تمكّن محمد الرياحي من تسجيل هدف التعادل للباطن، وقبل نهاية شوط المباراة الأول سجل الشباب هدفين عبر جوانكا وبانيجا بالدقيقتين الـ41 والـ45.وفي الشوط الثاني من المباراة، أضاف الشباب رابع أهدافه عن طريق اللاعب جوانكا في الدقيقة 49.ورفع الشباب رصيده النقطي ليصل للنقطة 48 متساوياً مع المتصدر الهلال، بينما تجمد رصيد الباطن عند 28 نقطة.// انتهى //22:15ت م0132