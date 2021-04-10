الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واستوج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عبدالمحسن آل عبيد ‬وإبراهيم آل إبراهيم اليوم فريق درجة الناشئين بنادي الخويلدية بالكأس والميداليات الذهبية بعد حصوله على المركز الأول ببطولة الدوري الممتاز للناشئين.وجمع الخويلدية 42 نقطة في المركز الأول فيما حل نادي الهداية ثانيًا في البطولة برصيد 38 نقطة، ونال لاعبوه الميداليات الفضية ، وجاء الابتسام ثالثا برصيد 37 نقطة، محققاً الميداليات البرونزية ، فيما هبط فريقا الوحدة و الأهلي لدوري المناطق .// انتهى //23:51ت م0137