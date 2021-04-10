القاهرة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسالتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد اليوم بالقاهرة, برئيس قوات الدفاع الوطني البوروندي الفريق أول بريم نيونجابو والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دعم أوجه التعاون العسكري المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري.// انتهى //00:01ت م0138