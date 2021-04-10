الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر فريق الخليج بكأس دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.وجرت مراسم التتويج عقب مباراة الفريق أمام ضيفه الجيل والتي جرت اليوم على ملعب نادي الخليج بسيهات وانتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-1 لحساب الجولة الـ 26 والأخيرة من عمر المسابقة.وحسم الخليج رسميًا لقب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة بفارق 5 نقاط عن العروبة صاحب الوصافة.في المقابل صعد العروبة وعرعر رسميًا إلى الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021-2022 بعد تعادلهما بدون أهداف في المباراة التي جرت بينهما اليوم لحساب نفس الجولة.ورفع العروبة رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني فيما ارتفع رصيد عرعر إلى 45 نقطة في المركز الثالث، ليرافقا الخليج إلى الدوري الممتاز للشباب.// انتهى //00:02ت م0139