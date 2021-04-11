الخرطوم 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسعقد مجلس الأمن والدفاع السوداني أمس جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لبحث مستجدات الأحداث في ولايتي غرب وشرق دارفور، وتداعياتها على الوضع الأمني والإنساني.وأفاد وزير الدفاع الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق الركن يس إبراهيم يس في تصريح صحفي، إن المجلس استمع إلى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع التي أدت إلى الأحداث المؤسفة.واتخذ عدة قرارات شملت تشكيل ودفع قوة مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السليمة، وقوة مرنة قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور، وتفعيل إجراءات جمع السلاح واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن، ومراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح، والإسراع في تجهيز قوة حفظ الأمن ونشرها ميدانياً في مناطق النزاع والتوتر المحتملة، وتقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات للعدالة والمحاكمات الفورية.// انتهى //00:06ت م0002