الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستوّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد بن مقرن فريق الأهلي بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.وحسم الأهلي لقب الدوري الممتاز للبراعم بعد فوزه على نظيره الهلال بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم، على ملعب الأخير.وكان الأهلي حسم صدارة المجموعة الأولى برصيد 36 نقطة، فيما حسم الهلال صدارة المجموعة الثانية بـ 37 نقطة.// انتهى //00:07ت م0003