رياضي / نتائج مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري الأردني لكرة القدم
الأحد 1442/8/29 هـ الموافق 2021/04/11 م واس
عمّان 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس
تعادل فريقا الفيصلي وسحاب بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى نقطة في المركز الثاني، فيما رفع سحاب رصيده إلى نقطة في المركز الثالث.
وفي المباراة الثانية تعادل فريقا الرمثا وشباب العقبة بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب القويسمة الدولي، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى نقطة في المركز الرابع.
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