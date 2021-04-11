عمّان 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستعادل فريقا الفيصلي وسحاب بهدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب عمّان الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى نقطة في المركز الثاني، فيما رفع سحاب رصيده إلى نقطة في المركز الثالث.وفي المباراة الثانية تعادل فريقا الرمثا وشباب العقبة بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب القويسمة الدولي، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى نقطة في المركز الرابع.// انتهى //01:14ت م0005