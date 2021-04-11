الأمم المتحدة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسدعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير، مجلس الأمن إلى ضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.جاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة قام بها بوزكير للاطلاع على العمليات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين على الحدود التركية-السورية.وأعرب عن قلقه إزاء وجود معبر حدودي واحد فقط مصرّح به، مبيناً أنه غير كافٍ لتلبية احتياجات السوريين المتنامية.// انتهى //05:35ت م0010