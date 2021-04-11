القاهرة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره التونسي قيس سعيد، وتناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة فيما يتعلق بقضية سد النهضة وتطورات الأزمة الليبية.وأبرزت صحف الأحد رفض مصر مقترحًا إثيوبيًا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.ونشرت تأكيد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دعم وتأييد البرلمان العربي التام لكل من مصر والسودان في سياستهما بشأن الحفاظ على أمنهما المائي، وتشديده على أنه يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.ولفتت صحف القاهرة الانتباه إلى تحذير المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة بالسودان الطاهر أبوهاجة من خطورة اندلاع حرب مياه إذا لم يتم تدخل المجتمع الدولي لحل مسألة سد النهضة، محملًا الحكومة الإثيوبية المسؤولية عن رفض كل خيارات الحلول وعرقلة الوساطة الدولية.وعرجت صحف مصر على مطالبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بالإسراع في استكمال باقي بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والخبراء الأجانب من البلاد دون استثناء.// انتهى //09:43ت م0021