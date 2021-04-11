رام الله 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمناسبة إطلاق فعاليات بيت لحم عاصمة للثقافة العربية، والتي أكد فيها مواصلة الكفاح من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وتجسيد الدولة المســـتقلة.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.وأولت صحف الأحد اهتمامًا بأقوال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، التي أكد فيها أنه يتوجب على المجتمع الدولي حماية الديمقراطية الفلسطينية في قلب القدس بكل السبل الدبلوماسية الممكنة، وإلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالمدينة.وأوردت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم لتمكين المقدسيين الفلسطينيين من ممارسة حقهم الانتخابي.ونشرت الصحف إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق الطفل عز الدين البطش ، من الخليل، وإصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في عينه.وتحدثت عن دعوة وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى التخلّي عن جميع الإجراءات التي يمكن أن تقوّض إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية بنجاح، أو تؤجل احتمال عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.وواصلت صحف فلسطين تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 26 وفاة و1502 إصابة جديدة و1412 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //09:52ت م0022