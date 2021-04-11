غزة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بشكل محدود داخل أراضٍ فلسطينية زراعية حدودية شمال مخيم المغازي وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية توغلت داخل أراضٍ زراعية تابعة لمواطنيين فلسطينيين شرق المغازي انطلاقا من موقع أبو صفية العسكري الواقع على الشريط الحدودي شرق المخيم وسط أعمال تجريف وإطلاق نار.// انتهى //11:15ت م0034