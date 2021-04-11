بغداد 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسوضع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير المطل على الخليج العربي, والواقع في محافظة البصرة جنوب العراق.ووصف الكاظمي الميناء بأنه مشروع إستراتيجي مهم انتظره العراقيون طويلاً, مؤكدًا أن الميناء سيوفر بعد إنجازه وتشغيله فرصَ عمل كبيرة, ويعزز مكانة العراق في المنطقة والعالم.وأكد أن مشروع ميناء الفاو الكبير ليس لمحافظة البصرة فقط، بل هو لكل العراق, كونه يسهم في تطوير وإعمار جميع المحافظات، ويجعل العراق جسرًا اقتصاديًا يربط بين بلدان المنطقة.// انتهى //11:17ت م0035