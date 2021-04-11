بيشة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسقدّم مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة خدماته لعدد 52,377 مستفيداً، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021م.وأوضحت صحة بيشة بأنه تم خلال نفس الفترة إجراء 536 عملية منها 84 عملية جراحية، وعدد 452 عملية نساء، فيما بلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد 175 عملية، وبلغ عدد المواليد 844 مولوداً، وبلغ عدد الفحوصات المخبرية 30720 فحصاً مخبرياً وعدد 4792 فحصاً إشعاعياً، فيما استقبلت أقسام الطوارئ والعيادات بالمستشفى 14774 مستفيداً، وذلك خلال نفس الفترة.يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يعدّ من أحدث المستشفيات وتبلغ سعته السريرية 100 سرير، كما يعد هو المستشفى المرجعي لحالات الولادة والأطفال ويضم نخبة من الكوادر الصحية في عدد من التخصصات، ويتوفر فيه جميع الأجهزة والتقنيات الطبية الحديثة.‏ // انتهى //11:19ت م0036