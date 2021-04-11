القدس المحتلة - جنين 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة فلسطينيين من محافظتي القدس المحتلة و جنين.ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبثت بمحتوياتها .وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم أخوين.// انتهى //11:19ت م0037