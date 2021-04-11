سياسي / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين
الأحد 1442/8/29 هـ الموافق 2021/04/11 م واس
القدس المحتلة - جنين 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة فلسطينيين من محافظتي القدس المحتلة و جنين.
ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبثت بمحتوياتها .
وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، قرية العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم أخوين.
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11:19ت م
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