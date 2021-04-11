بغداد 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم الزيارة الرسمية التي قام بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للعراق أمس, منوهة باللقاءات والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين والتي تركزت حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في الظرف الراهن، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتطرقت إلى ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية العراقية, تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك, وعلاقته بقرار الحكومة الأخير برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وتناولت صحف بغداد الوضع الوبائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا في العراق وارتفاع معدلات الإصابات اليومية به, مبرزة التحذيرات المتكررة التي أطلقتها وزارة الصحة بشأن المخاطر الناجمة عن عزوف المواطنين عن أخذ اللقاحات, والاستمرار بممارسة التجمعات.// انتهى //11:21ت م0039