حائل 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسقدّمت مراكز (تأكد) في منطقة حائل خدماتها لـ 41664 مستفيداً منذ بدء العمل فيه وحتى الآن .وأوضحت صحة حائل أن مراكز تأكد خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، حيث تتواجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، لتبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //11:25ت م0040