تونس 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستطرقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إلى إعلان رئيس الحكومة التونسية مراجعة الإجراءات المتعلقة بتمديد فترة حظر التجول في تونس، بعد ردود الأفعال الرافضة لهذه القرارت.وواصلت حديثها عن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر وأبعادها، مشيرة إلى أن هذه الزيارة من أجل إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي تطلعات البلدين إلى الاستقرار والنماء.ولفتت صحف الأحد الانتباه إلى إعلان منظمة "أطباء بلا حدود" مقتل مهاجر وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار داخل مركز إيواء بالعاصمة الليبية طرابلس.// انتهى //11:25ت م0041