أبوجا 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستصدت قوات الدفاع والأمن النيجيرية لعناصر مسلحة هاجمت منشآت إنسانية في مدينة "داماساك" شمال شرقي نيجيريا.وأكد مصدر عسكري نيجيري، أن المسلحين هاجموا منشآت إنسانية تابعة للأمم المتحدة بشمال شرقي البلاد، وجرى إبعادهم عن المدينة.يشار إلى أن هذا الهجوم هو الثاني في غضون شهرين ضد واحدة من تسع قواعد إنسانية تابعة للأمم المتحدة في نيجيريا.// انتهى //11:38ت م0042