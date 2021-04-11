سكاكا 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، عبر -الاتصال المرئي- اليوم ، اجتماعاً مع الجهات الأمنية بالمنطقة.ونوه سمو أمير المنطقة خلال الاجتماع بجهود رجال الأمن في خدمة الوطن والمواطن.بعد ذلك جرى استعراض استعدادات الجهات الأمنية لشهر رمضان المبارك، وخطط الأمن فيما يتعلق بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خلال الشهر الفضيل، للحد من التجمعات خاصة في الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة، وخطط السير لمرور المنطقة ومحافظاتها.حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني، والوكيل المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبد الصمد.// انتهى //12:01ت م0052