مكة المكرمة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للرجال في 5 مواقع بالمنطقة، وذلك ضمن مبادرة " نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية .وبدأت الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم في محافظة ميسان، ومحافظة الكامل وتستمر لمدة يومين لكل منهما، إضافة لتقديم خدماتها في مركز قيا لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدات المتنقلة الخدمة غداً في مركز أبو راكه، ويوم الخميس في مقر الخطوط السعودية بمحافظة جدة لمدة يوم واحد لكل منهما.وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //12:02ت م0053