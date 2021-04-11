جدة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم، حملة "نتراحم معهم" بمحافظة جدة التي تنظمها الأمانة العامة للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم ممثلة باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بجدة.وبارك سموه انطلاقة الحملة بجدة، بحضور رئيس اللجنة بجدة المستشار أحمد الحمدان، والتي تهدف إلى تحقيق التكافل لذوي السجناء عن طريق سدّ احتياجاتهم الأساسية والوقوف معهم مادياً ومعنوياً ، بتفعيل المتجر الإلكتروني لعرض مشروعات اللجان الفرعية وفق مسار الخدمات الأساسية.يُذكر أن حملة "نتراحم معهم", والتي تُنفّذ خلال شهر رمضان المبارك, تستهدف الأخيار والقطاع الأهلي والمؤسسات المانحة بالإضافة لأفراد المجتمع كافة.// انتهى //12:12ت م0056