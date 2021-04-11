المدينة المنورة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسقدّم مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة خدماته لـعدد 124,677 مستفيداً، وذلك خلال الربع الأول من العام 2021 م.وأوضحت "صحة المدنية المنورة" أن قسم الطوارئ استقبل 28,128 مراجع، فيما استقبلت العيادات الخارجية 59,766 مراجعاً، وقام مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الغسيل الكلوي بإجراء 10,362 جلسة غسيل كلوي خلال، فيما بلغ عدد مراجعي مركز الغدد الصماء والسكري 10,328 مراجعاً، وزار مركز الأورام وأمراض الدم 1967 زائراً، ومركز الأسنان التخصصي 16,093 مراجعاً.وأضافت أنه خلال نفس الفترة تم إجراء 1351 عملية جراحية و 528 عملية جراحة يوم واحد، فيما قام قسم التأهيل الطبي بعمل 13,832 جلسة علاج طبيعي، وعدد مناظير الجهاز الهضمي 676 منظاراً، وأستقبل مركز العصبية 526 مراجعاً، وقسم المسالك البولية 558 مراجعاً.// انتهى //12:13ت م0059