دبي 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسعقد مجلس الأعمال الإماراتي التونسي اجتماعه الافتراضي الأول لبحث سبل تقوية العلاقات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الروابط بين المستثمرين وقطاعات الأعمال في البلدين.ورأس الجانب الإماراتي في الاجتماع الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة حميد محمد بن سالم ، كما رأس الجانب التونسي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عبدالسلام الواد.ويهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وتونس وتطويرها وتنميتها وتأسيس علاقات متينة بين قطاعات الاقتصاد المختلفة وترسيخ مبدأ الشراكة بين مؤسسات وأفراد القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.// انتهى //12:15ت م0060