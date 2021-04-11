مكة المكرمة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسناقشت الإدارة العامة للأمن والسلامة بالمسجد الحرام التابعة لرئاسة شؤون الحرمين حزمة من الخطط الاستباقية تسعى إلى تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين في التوسعة السعودية الثالثة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام .وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة فايز بن عبدالرحمن الحارثي أن إدارة الأمن بالمسجد الحرام وإدارة الممرات تعملان على تنظيم المصلين داخل المصليات المحددة، وذلك بعد التأكد من تعقيمها وتطهيرها، حيث يقوم موظفو إدارة الأمن بتطبيق إجراءات التباعد بين المصلين, والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية.وبين أن هناك لجان داخل المصليات تشرف على تنظيم واستقبال المصلين على بوابات الدخول والتأكد من وجود تطبيق توكلنا وتوجيههم على الكاميرات الحرارية للكشف الحراري، وكذلك منع التجمعات داخل المصليات مع تفويج المصلين بعد الصلاة بشكل تدريجي ليتم تحقيق تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام حفاظًا على سلامة قاصدي المسجد الحرام مع الحرص والتأكيد من توفر سجادة خاصة لكل مصلي وارتداء الكمامة.يذكر أن التوسعة السعودية الثالثة ستستقبل (100) ألف مصلٍ يومياً بعد التأكد من تصاريح دخولهم للمسجد الحرام.// انتهى //12:39ت م0064