انجامينا 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأدلى 7.4 ملايين ناخب في تشاد اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.ويتنافس في هذا الاستحقاق الانتخابي سبعة مرشحين، وهم الرئيس المنتهية ولايته إدريس ديبي إتنو، الذي يسعى للفوز بولاية سادسة، وفيليكس نيالبي رومادومنغار، وألبرت باهيمي باداكيه، وتيوفيل يومبومبي مادجيتولوم، وبالتازار ألادوم جرما، وبريس مبايمون جيدمباي، وأول امرأة مرشحة في تاريخ تشاد للانتخابات الرئاسية هي ليدي بيسيمدا.ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء القادم، فيما سيتأخر إعلان النتائج النهائية التي ستقرها المحكمة الدستورية إلى 15 مايو المقبل، وفي حال عدم حصول أي مرشح على نسبة 50 في المئة سيتم تنظيم جولة ثانية في 23 مايو المقبل.// انتهى //12:50ت م0066