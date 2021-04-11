الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أبريل للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1052 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 168 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.// انتهى //13:30ت م0073