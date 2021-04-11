الكويت 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر55 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5981 نقطة بنسبة صعود بلغت 94ر0 %.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 8ر406 ملايين سهم تمت عبر 13305 صفقات نقدية بقيمة 4ر64 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8ر31 نقطة ليبلغ مستوى 46ر4804 نقاط بنسبة صعود بلغت 67ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر296 مليون سهم تمت عبر 8432 صفقة نقدية بقيمة 9ر24 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر66 نقطة ليبلغ مستوى 15ر6571 نقطة بنسبة صعود بلغت 03ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر110 ملايين سهم تمت عبر 4873 صفقة بقيمة 5ر39 مليون دينار .// انتهى //13:32ت م0074