جدة 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسكثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين من جهودها الرقابية على المنشآت التجارية, حيث أسفرت عن إغلاق 154 منشأة مخالفة, وذلك بتنفيذ 7543 جولة للتأكد من امتثال تلك المنشآت للإرشادات والتدابير الاحترازية.وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت خلال إجازة الأسبوع 372 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغير ذلك من مخالفات التدابير والاشتراطات البلدية.وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال بالإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .// انتهى //13:35ت م0075