الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة مؤخراًمبادرة "نبت" للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في منتزه حريملاء الوطني.وتهدف المبادرة إلى مساهمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع في تنمية الغطاء النباتي، وانسجاماً مع رؤية 2030، من خلال إشراك المجتمع بجميع فئاته وشرائحه في مسارات التنمية المختلفة، وذلك بحضور عدد من ذوي الإعاقة وأسرهم.وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر أن هذه المبادرة تأتي إيماناً بدور المركز تجاه رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم وعزيمتهم التي لا يملكها الكثيرون.وأكد سعي المركز لتأهيل جمبع المنتزهات الوطنية من أجل توفير الاستفادة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من جميع مرافقها، إضافة إلى تدريب العاملين فيها على كيفية التعامل معهم ومعالجة كل الصعوبات التي تعترضهم.وقال: تأتي المبادرة تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة، التي تهدف لتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام والجهات الحكومية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ضمن المسؤولية الاجتماعية، التي تعمل على تحقيقها مختلف القطاعات الخاصة والعامة بالمملكة من أجل رفع نسبة معدل المسطحات الخضراء للفرد.من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة "سعي" مرزوق بن عبد الله العتيبي، إلى أن المؤسسة تسعى لتحقيق أهدافها بأن تكون جزءاً من نسيج هذا المجتمع المترامي الأطراف، وذلك من خلال البرامج والمبادرات التأهيلية والتدريبية لترسيخ أهمية المشاركة المجتمعية الفاعلة لهذه الفئة.وأوضح أن المؤسسة تسهم بدور فاعل في بناء وتطوير الأداء الوظيفي لذوي الإعاقة مما ينعكس إيجابا على انخراطهم مع مجتمعهم وأفراده بما يتوافق مع قدراتهم العلمية والتأهيلية؛ ليكونوا سواعد نهضة المجتمع.وتعزز المبادرة جهود المملكة في الحفاظ على البيئة ومكتسباتها وتنميتها المستدامة، حيث أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مبادرة السعودية الخضراء "لنجعلها خضراء " للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 في مكافحة التصحر ومصادر التلوث، ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير لزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها.يذكر أن فعاليات إطلاق المبادرة شهدت مشاركة العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في زراعة أشجار في المنتزه الذي يعد أحد أهم المنتزهات في منطقة الرياض، حيث يتوافر فيه مقومات طبيعية ويتميز بغطائه النباتي وكثافة الأشجار فيه وكذلك تنوع الحياة البرية.// انتهى //13:50ت م0076