نجران 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسقامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بنجران، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة أمس، بتوزيع منشورات تتضمن معلومات تعريفية عن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري.وأوضحت غرفة نجران أن المنشورات الموزعة تشتمل على مطويات وملصقات تحتوي رموز مقروءة تُعرِّف بالحملة توضع على مداخل المحال التجارية، بأكثر من 5 لغات مختلفة، مشيرةً إلى نهاية الفترة التصحيحية في 15 - 1 - 1443هـ ، الموافق 28 - 8 - 2021م.// انتهى //13:56ت م0078