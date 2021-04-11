نجران 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم ،رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة نجران الدكتور حسين بن عايض آل حمد وأعضاء اللجنة.وثمَّن سمو أمير منطقة نجران جهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة نجران من خلال ما تقدمه من خدمات اجتماعية ،وما تقوم به من أعمال وبرامج .واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن أعمال اللجنة، كما شاهد عرضاً مرئياً لخطط الجمعية تضمن ما قامت به اللجنة تجاه أسر الشهداء والمفرج عنهم ،وما قدم من برامج العناية الصحية وتسديد الديون والمساعدات المالية، وإيجار منازل وكسوة الأسر، والتدريب والتوظيف، ودورات الحاسب والسكرتارية وغيرها من الأعمال، مشدداً على أهمية التميز في تقديم الخدمات اللازمة لأسر السجناء والمفرج عنهم .// انتهى //13:59ت م0080