جيزان 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 إبريل 2021م واسأتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان استعداده لاستقبال شهر رمضان المبارك .وشمل الاستعداد تنفيذ صيانة الإنارة الداخلية والخارجية وصيانة المكيفات والتأكد من تطبيق الضوابط الخاصة بمكبرات الصوت ، وتنفيذ أعمال النظافة والتعقيم ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والجوامع، وتم تكليف المراقبين للقيام بجولات ميدانية للتأكد من وجود ملصقات التباعد بين المصلين وتجديد الملصقات القديمة ، ومتابعتهم خلال شهر رمضان المبارك .كما تضمنت خطة العمل تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمعدل يصل إلى 2500 زيارة في الأسبوع ، فضلا عن مشاركة الفرق التطوعية في إجراءات الفحص وتنظيم دخول المصلين.// انتهى //14:00ت م0081