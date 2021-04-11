عام / الشؤون الإسلامية بجازان تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين خلال رمضان
الأحد 1442/8/29 هـ الموافق 2021/04/11 م واس
جيزان 29 شعبان 1442هـ الموافق 11 إبريل 2021م واس
أتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان استعداده لاستقبال شهر رمضان المبارك .
وشمل الاستعداد تنفيذ صيانة الإنارة الداخلية والخارجية وصيانة المكيفات والتأكد من تطبيق الضوابط الخاصة بمكبرات الصوت ، وتنفيذ أعمال النظافة والتعقيم ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والجوامع، وتم تكليف المراقبين للقيام بجولات ميدانية للتأكد من وجود ملصقات التباعد بين المصلين وتجديد الملصقات القديمة ، ومتابعتهم خلال شهر رمضان المبارك .
كما تضمنت خطة العمل تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمعدل يصل إلى 2500 زيارة في الأسبوع ، فضلا عن مشاركة الفرق التطوعية في إجراءات الفحص وتنظيم دخول المصلين.
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