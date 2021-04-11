الدمام 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، مبادرة "أنسنة الفن" بصفوى في محافظة القطيف، التي تهدف إلى إضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة والحيوية، بمشاركة عدد من المواهب في مجال الرسم الجرافيتي.وتسعى المبادرة التي تأتي في إطار جهود البلدية لتحسين المشهد الحضري إلى أنسنة المساحات الإسمنتية في الحدائق والمماشي وتجميلها، من خلال إعادة دهانات الأسوار الحديدية والإسمنتية والمحولات الكهربائية، وإزالة الكتابات المشوهة عن الجدران، ورسم الجداريات الإبداعية التي تمنح المكان حيوية وجمالا بصرياً، إضافة إلى نشر ثقافة الوعي بقيمة الأعمال الفنية ودورها في تنمية حس انتماء الإنسان للمكان، ومساهمتها في الارتقاء بمستوى الذوق العام وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الأماكن العامة بوصفها مكتسبات وطنية، ودعم مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الفنية ذات البعد الجمالي.// انتهى //14:05ت م0082