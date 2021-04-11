المدينة المنورة 29 شعبان 1442هـ الموافق 10 ابريل 2021م واسبتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة, قام وكيل الإمارة وهيب بن محمد السهلي، وبمشاركة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي, ومدير شرطة المنطقة، ومدير عام الشؤون الصحية, وعدد من القيادات الأمنية أمس، بجولة تفقدية للمنطقة المركزية للوقوف على جاهزية الإدارات المعنية والخطط التشغيلية التي سيُعمل بها وآخر الاستعدادات لاستقبال المصلين في المسجد النبوي الشريف في ضوء ما صدر من توجيهات مُنظمةٍ للعمل خلال شهر رمضان المبارك.وتهدف الجولة التفقدية إلى ضمان انسيابية دخول وخروج المصلين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية, والتأكد من أهلية قاصدي تلك المنطقة وحصولهم على المتطلبات اللازمة.// انتهى //14:14ت م0083