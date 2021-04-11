الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , محافظ الزلفي مسفر الضويحي ومدير إدارة التعليم بالمحافظة محمد الطريقي والطالب الفائز من تعليم المحافظة بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها (23) على مستوى دول الخليج العربي.وهنأ سموه الفائز بالجائزة سليمان الفراج، معرباً عن فخره بمستوى قيادات التعليم والطلاب في المحافظة وعلى النموذج المشرف الذي ظهروا من خلاله وما أنجز من عمل مميز بدعم كريم واهتمام عالٍ من الحكومة الرشيدة.من جهته ثمن الطريقي تكريم سمو أمير منطقة الرياض للطالب الفائز , ودعمه ومتابعته لمسيرة التعليم في المنطقة وحثه الدائم على إبراز الطاقات التربوية والطلابية.// انتهى //14:30ت م0085