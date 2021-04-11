الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.وأكد معالي رئيس مجلس الشورى على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في شتى المجالات لا سيما على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الروسي، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين.وسلّم السفير الروسي لدى المملكة خلال الاستقبال معالي رئيس مجلس الشورى رسالة خطية لمعاليه من معالي رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية السيدة فالينتينا ماتفيينكو.وقدر السفير الروسي عاليًا جهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين التي عُقدت في الفترة الماضية، ومهنيتها في قيادة هذه القمة المهمة، بالرغم مما خلفته جائحة كورونا (كوفيد -19) على المستوى المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية بلد يملك تاريخا عريقا وعظيما، وحضارات متنوعة، ومعالم تاريخية وجغرافية عديدة، وتعد وجهة المسلمين بوجود الحرمين الشريفين.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، بما يعزز العمل الثنائي المشترك بينهما في مختلف المجالات، كما تم استعراض علاقات التعاون البنّاء على صعيد العمل البرلماني الثنائي بين المجلس والبرلمان الروسي وسبل تفعيل وتعزيز هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة.// انتهى //15:45ت م0118