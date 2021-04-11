مقديشو 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 927 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية في إقليم بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو، يستفيد منها 61.860 فردًا.حضر التدشين معالي وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث بجمهورية الصومال الفيدرالية خديجة محمد ديرية، ومعالي وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوبكر دبى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الدينية والأوقاف محمود معلم يحيى، وعضو لجنة الشؤون العربية بمجلس الشيوخ الصومالي زمزم طاهر محمود، ونائب مدير البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال عبد الله عبد الله علي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الدكتور محمد عبد الغني خياط، ومدير فرع المركز في أفريقيا يوسف بن بخيت الرحمة.وقال الدكتور خياط: إن المملكة تحضر سنويًا لتقديم وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين، موضحًا أن ذلك يأتي بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مثمنا دور مركز الملك سلمان للإغاثة في إيصال المساعدات لمستحقيها، مبينًا أن السلة الواحدة تزن 90 كيلوغرامًا وتحتوي على سبعة أصناف غذائية متنوعة.فيما عبّرت وزيرة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث خديجة ديرية عن شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وللمركز على ما يقدمونه للشعب الصومالي من دعم ومساندة.ويأتي تدشين المشروع امتدادًا للمشاريع الرمضانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بالمركز للأسر الأكثر احتياجاً حول العالم للعام 1442هـ.// انتهى //15:55ت م0121