المدينة المنورة 29 شعبان 1442هـ الموافق 10 أبريل 2021م واستفقد معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني والعديد من قيادات الجامعة اليوم المشروعات القائمة التابعة للجامعة بآبار علي وسير العمل فيها.وقال معاليه إن الدولة ـ حفظها الله ـ حريصة كل الحرص على إتمام المشروعات الجامعية، وهو ما يتطلب من الشركات التنفيذية تسريع وتيرة الإنجاز، وأن هذا المشروعات ستحقق أهداف الجامعة في العديد من الجوانب التعليمية والرياضية والفنية والتقنية .وأكد أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات، تساعدهم على الإبداع والتميّز في الدراسة.من جهة أخرى، زار معالي رئيس الجامعة أكاديمية المدينة المنورة "مداك"، واستعرض أوجه التعاون معها، وسبل تطوير وتبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر والإمكانات بين الطرفين.//انتهى//15:55ت م0122