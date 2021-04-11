الخرطوم 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتدشين توزيع مساعدات إيوائية وغذائية للمتضررين من الفيضانات في السودان.وتشتمل المساعدات المقدمة على 3,196 حقيبة مواد إيوائية و60,326 سلة غذائية.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق خلال مختلف الأزمات والمحن.// انتهى //15:57ت م0123