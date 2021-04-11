اجتماعي/ سمو أمير حائل يكرم منسوبي إمارة المنطقة المتقاعدين للعام ١٤٤٢هـ
الأحد 1442/8/29 هـ الموافق 2021/04/11 م واس
حائل 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن منهج الوفاء أسسته قيادة هذه البلاد المباركة وجعلته نبراساً للجميع، التي تبادل وفاء أبنائها بالوفاء وتقدر جهودهم وعملهم وإخلاصهم، مثمناً جهود المتقاعدين من مختلف الإدارات الحكومية بالمنطقة ومنها إمارة المنطقة، معرباً عن شكره لكل جهد بُذل وكل عمل أُنجز وكل رسالة أديت على أكمل وجه.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سموه في الحفل التكريمي الذي أقامته إمارة المنطقة لموظفيها المتقاعدين لعام 1442هـ بالإمارة اليوم، بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.
وألقى المتقاعد سلمان الدريب خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة كلمة المكرمين قدم خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ووكيل الإمارة على ما وجده هو وزملاؤه طيلة عملهم من حسن توجيه ورعاية وتشجيع, مؤكداً أن ولاء ووفاء زملائه المتقاعدين مستمر لهذا الوطن وقيادته الحكيمة.
وكرم سموه الموظفين المتقاعدين متمنياً لهم التوفيق.
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون الأمنية سابقاً سعد العنقري ومحافظ بقعاء سابقاً سعد التركي.
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15:59ت م
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