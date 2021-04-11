الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واسدشنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم, موقعها الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، لتطل من خلاله على المهتمين بالقطاعات الثلاثة من ممارسين ومتلقين ومستثمرين وشركاء، وليشكل حلقة وصل إضافية بين الهيئة والأدباء والناشرين والمترجمين.ويضم الموقع الإلكتروني (https://lpt.moc.gov.sa/ar/lpt-homepage) فصولاً وأقساماً تغطي جوانب متعددة من أدوار الهيئة ومسؤولياتها تجاه تطوير القطاعات الثلاثة المنضوية تحتها، كما يضم تقويماً زمنياً للأحداث والفعاليات التي تنظمها الهيئة على مدار العام، وتعريفاً بالرؤية والرسالة والمبادرات الرئيسة.ويأتي إطلاق الموقع في سياق حرص هيئة الأدب والنشر والترجمة على تعزيز التواصل مع المجتمع الثقافي، عبر قناة إلكترونية تحتوي على كل المعلومات والبيانات والأدوار التي تضطلع بها الهيئة لتطوير قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ودعم وتمكين المشتغلين بها والممارسين لها.// انتهى //16:01ت م0125