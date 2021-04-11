الرياض 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واساستقبل معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد العامري اليوم, معالي وزير الشؤون الإسلامية بمملكة ماليزيا الدكتور ذو الكفل محمد البكري والوفد المرافق.وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء يأتي في إطار تبادل مجالات التعاون المشتركة بين البلدين في العديد من الجوانب التعليمية والثقافية والعلمية والدينية، وتعزيز الفرص والشراكات العلمية، وتبادل التجارب والتعاون والمعارف ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في تطوير الخبرات الأكاديمية بين البلدين الشقيقين.وأطلع العامري وزير الشؤون الإسلامية الماليزي على جهود الجامعة في تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها في العناية بالعلوم الإسلامية والعلمية واللغة العربية وتعليمها بما يبرز العمق العالمي والإسلامي للمملكة .من جهته أكد وزير الشؤون الإسلامية الماليزي , أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين جامعة الإمام ووزارة الشؤون الاسلامية بما يخدم ويحقق تطلعات وآمال البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:02ت م0127