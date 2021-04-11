حائل 29 شعبان 1442 هـ الموافق 11 أبريل 2021 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة في مكتبه اليوم , شهادة الآيزو العالمية في إدارة الجودة" 90001:2015 ISO "، قدمها لسموه أمين المجلس الدكتور جمال الرويضي ، بمناسبة حصول المجلس عليها كأول مجلس ينالها بالمملكة.واطلع سموه خلال اللقاء على جهود مجلس شباب المنطقة خلال الفترة الماضية، مثنياً على أعمال المجلس، متطلعا ًلبذل المزيد من المبادرات والأعمال المتميزة.ومن جانبه أشاد أمين المجلس الدكتور الرويضي بدعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه للمجلس لرفع المستوى الأدائي وتحقيق الجودة العالية وتحسين بيئة العمل بما يخدم شباب وفتيات منطقة حائل.وفي نهاية اللقاء كرم سمو أمير منطقة حائل رجل الأعمال سلمان السليمي نظير دعمه لبرامج المجلس.// انتهى //16:14ت م0129